Variety: Пол Маккартни и Ринго Старр появятся на новом альбоме The Rolling Stones

Variety также пишет, что, скорее всего, на пластинку попадут песни, записанные барабанщиком и основателем группы Чарли Уоттсом, который скончался в 2021 году в возрасте 80 лет. В том же году фронтмен Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс рассказали, что барабанщик успел перед смертью записать свои партии для ряда песен.