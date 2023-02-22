Variety: Пол Маккартни и Ринго Старр появятся на новом альбоме The Rolling Stones

Бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр принимают участие в создании нового альбома The Rolling Stones. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
По данным издания, Маккартни уже записал басовые партии для грядущего проекта, которым руководит продюсер Эндрю Уотт, получивший в 2021 году «Грэмми».
Сессии звукозаписи проходили в Лос-Анджелесе на протяжении последних недель. Какие треки попадут в окончательный вариант и будут ли Маккартни и Старр играть в одной песне, пока неясно.
Variety также пишет, что, скорее всего, на пластинку попадут песни, записанные барабанщиком и основателем группы Чарли Уоттсом, который скончался в 2021 году в возрасте 80 лет. В том же году фронтмен Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс рассказали, что барабанщик успел перед смертью записать свои партии для ряда песен.
Официально грядущий альбом The Rolling Stones пока не был анонсирован. Однако в 2021 году Джаггер заявил, что у группы «много готовых треков», а Ричардс в прошлом месяце в своих соцсетях рассказал, что «новая музыка уже на подходе».
Последняя пластинка The Rolling Stones с новыми песнями «A Bigger Bang» вышла в 2005 году. Затем группа выпускала только переиздания хитов и сборники.