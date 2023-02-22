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РКН заблокировал сайт журналистской премии «Редколлегия»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:25

Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Редколлегии». Внимание на это обратила «Новая газета Европа».

Информация об ограничении доступа к сайту премии появилась на сайте РКН. Однако причины блокировки ведомство не уточняет.

Премия «Редколлегия» была учреждена в 2016 году фондом бизнесмена и мецената Бориса Зимина*. Ее цель — поддержка независимой журналистики в России, премию вручали ежемесячно за выдающиеся журналистские работы.

Борис Зимин с 2014 года финансировал ряд СМИ, включая телеканал «Дождь»*, порталы «Медиазона»* и The Bell*. Кроме того, бизнесмен оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. В начале сентября 2022-го Минюст признал Зимина иноагентом.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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