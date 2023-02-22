Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя» на 73-м Берлинском международном кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.
Статуэтка была присуждена Спилбергу за вклад в кинематограф. Ее режиссеру вручил фронтмен группы U2 Боно.
В своей речи Спилберг выразил неуверенность в готовности получать награду за жизненные достижения. «Я чувствую себя немного встревоженным, когда мне говорят, что я прожил целую жизнь, потому что я еще не закончил, я хочу продолжать работать. Я хочу продолжать учиться, делать открытия и пугать до смерти себя, а иногда и вас», — сказал он.
По словам кинематографиста, он занимается режиссурой уже шесть десятилетий, но у него возникает ощущение, что съемки «Дуэли» 1972 года и «Челюстей» 1975-го были в прошлом году.
На церемонии Спилберг также сказал, что не может выбрать самую любимую картину из своей фильмографии: «Я знаю, что это клише, сказать так. Это не очень ново, но мои фильмы — как мои дети. У меня нет любимчиков».
В то же время режиссер добавил, что для него самым трудным фильмом, который он когда‑либо снимал, были «Челюсти», а самой эмоциональной лентой он считает полуавтобиографическую драму «Фабельманы».
«Мне было очень трудно, потому что я рассказывал историю, в которой было много смешного, но много и травмирующих моментов. Даже воссоздавая эти сцены, было очень-очень трудно их пережить», — добавил кинематографист.
За свою карьеру Стивен Спилберг стал автором и продюсером более 100 фильмов и сериалов. Режиссер девятнадцать раз был номинирован на премию «Оскар» и трижды становился обладателем награды.