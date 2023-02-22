Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя»

В своей речи Спилберг выразил неуверенность в готовности получать награду за жизненные достижения. «Я чувствую себя немного встревоженным, когда мне говорят, что я прожил целую жизнь, потому что я еще не закончил, я хочу продолжать работать. Я хочу продолжать учиться, делать открытия и пугать до смерти себя, а иногда и вас», — сказал он.