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Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:00

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя» на 73-м Берлинском международном кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.

Статуэтка была присуждена Спилбергу за вклад в кинематограф. Ее режиссеру вручил фронтмен группы U2 Боно.

В своей речи Спилберг выразил неуверенность в готовности получать награду за жизненные достижения. «Я чувствую себя немного встревоженным, когда мне говорят, что я прожил целую жизнь, потому что я еще не закончил, я хочу продолжать работать. Я хочу продолжать учиться, делать открытия и пугать до смерти себя, а иногда и вас», — сказал он.

По словам кинематографиста, он занимается режиссурой уже шесть десятилетий, но у него возникает ощущение, что съемки «Дуэли» 1972 года и «Челюстей» 1975-го были в прошлом году.

«В свои 76 лет я знаю о кино гораздо больше, чем когда мне было 25 лет и я снимал свой первый фильм. Но тревоги, неуверенность и страхи, которые терзали меня, когда я начинал снимать „Дуэль“, остаются такими же яркими на протяжении пятидесяти лет, как будто не прошло никакого времени»
Стивен Спилберг

На церемонии Спилберг также сказал, что не может выбрать самую любимую картину из своей фильмографии: «Я знаю, что это клише, сказать так. Это не очень ново, но мои фильмы — как мои дети. У меня нет любимчиков».

В то же время режиссер добавил, что для него самым трудным фильмом, который он когда‑либо снимал, были «Челюсти», а самой эмоциональной лентой он считает полуавтобиографическую драму «Фабельманы».

«Мне было очень трудно, потому что я рассказывал историю, в которой было много смешного, но много и травмирующих моментов. Даже воссоздавая эти сцены, было очень-очень трудно их пережить», — добавил кинематографист.

За свою карьеру Стивен Спилберг стал автором и продюсером более 100 фильмов и сериалов. Режиссер девятнадцать раз был номинирован на премию «Оскар» и трижды становился обладателем награды.

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