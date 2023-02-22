В России больше 60% японских компаний приостановили работу за год

За прошедший год в России частично или полностью приостановили свою деятельность 60,6% японских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).
В нем говорится, что основными причинами приостановки деятельности стали «изменение политики по отношению к России со стороны штаб-квартир/представительств в Европе» (61,7%), «добровольное ограничение деятельности из‑за опасения репутационных рисков» (60%), связанных с действиями на территории Украины.
48,3% японских компаний в качестве причины назвали нарушенную логистику. Всего в опросе ДЖЕТРО, который проводился 24–31 января, приняли участие 198 компаний, работающих в России.
В настоящее время свои предприятия в стране временно остановили автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. Также закрылись магазины одежды Uniqlo.