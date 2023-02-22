7 марта в Театре на Таганке состоится премьера спектакля «Утиная охота» — новой интерпретации пьесы Александра Вампилова. Приобрести билеты можно на «Афише».
Постановка отличается от других версий не только необычной формой воплощения, но и количеством героев. В спектакле — сразу три Виктора Зилова, символизирующие до боли знакомый образ человека, хотя бы раз в жизни встречавшийся каждому.
В «Утиной охоте» задействованы такие актеры, как Сергей Кирпиченок, Филипп Котов, Александр Зарядин, Анна Сафронова, Иван Лоскутов, Андрей Сычев, Елизавета Высоцкая, Мария Матвеева, Никита Лучихин и Роман Колотухин. Режиссером выступила Анна Закусова.
«Вампилов <…> говорит о „лишних людях“, и я понимаю, что знаю таких людей, знаю Зиловых. Мне интересно говорить про них, про этих настоящих людей», — подчеркнула постановщица.