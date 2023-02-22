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Российские вузы разработают новые образовательные программы после послания президента

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:37

Российские университеты совместно с Минобрнауки разработают новые образовательные программы, рассчитанные на 4–6 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит, не отвечает интересам нашей страны», — сказал он.

21 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет и расширить «Профессионалитет».

По словам президента, при новой системе студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний.

В Минобрнауки подчеркнули, что студентам, которые сейчас учатся, дадут возможность завершить обучение по существующей сейчас образовательной системе. Права граждан, которые уже имеют дипломы о высшем образовании, будут сохранены, добавили в министерстве.

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теги
Федеральное Собрание России
люди
Владимир ПутинВалерий Фальков
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