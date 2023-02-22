Unknown Mortal Orchestra выпустили сингл «Nadja» и показали клип на него

Психоделическая поп-группа Unknown Mortal Orchestra поделилась новым синглом «Nadja» с грядущего двойного альбома «V». Музыканты также показали клип на него.
Ролик стал продолжением «Layla», снятого бразильским режиссерским дуэтом Джордано Маэстрелли и Дюрана Содре. По их словам, они были потрясены простотой песни «Nadja» и ее «красотой без претензий».
Поэтому в клипе режиссеры хотели совместить поэтическую нежность песни с визуально интимным и предельно честным сюжетом, показывающим мимолетные моменты настоящей дружбы.
Альбом «V» будет выпущен 17 марта. Предыдущая крупная студийная запись Unknown Mortal Orchestra «IC-01 Hanoi» увидела свет в октябре 2018-го — она стала полностью инструментальной.