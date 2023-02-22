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Unknown Mortal Orchestra выпустили сингл «Nadja» и показали клип на него

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:45

Психоделическая поп-группа Unknown Mortal Orchestra поделилась новым синглом «Nadja» с грядущего двойного альбома «V». Музыканты также показали клип на него.

Ролик стал продолжением «Layla», снятого бразильским режиссерским дуэтом Джордано Маэстрелли и Дюрана Содре. По их словам, они были потрясены простотой песни «Nadja» и ее «красотой без претензий».

Поэтому в клипе режиссеры хотели совместить поэтическую нежность песни с визуально интимным и предельно честным сюжетом, показывающим мимолетные моменты настоящей дружбы.

Альбом «V» будет выпущен 17 марта. Предыдущая крупная студийная запись Unknown Mortal Orchestra «IC-01 Hanoi» увидела свет в октябре 2018-го — она стала полностью инструментальной.

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