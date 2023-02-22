Суд посмертно закрыл дело Тесака

Сам Тесак в 2014 году писал, что не собирается совершать суицид, а если это вдруг произойдет — значит, «ему помогли». В СК на это ответили, что перед смертью Марцинкевич признался в убийствах, — а это якобы был «серьезный мотив для лишения себя жизни».