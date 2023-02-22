Суд посмертно закрыл дело Тесака

Мытищинский городской суд Московской области прекратил уголовное преследование националиста Максима Тесака Марцинкевича по просьбе родственников в связи со смертью обвиняемого. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно законодательству, посмертное закрытие дела не относится к реабилитирующим обстоятельствам. Семья неонациста ранее отказывалась закрывать дело, надеясь добиться реабилитации, уточняет «Коммерсант».
Адвокат Алексей Михальчик рассказал, что родственники Марцинкевича «утратили интерес к процессу», когда подмосковный суд отклонил их ходатайство, чтобы дело Тесака рассматривалось посмертно с участием присяжных.
Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело о его убийстве. Независимая экспертиза показала, что погибший не мог сам нанести себе обнаруженные на его теле травмы.
После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, Тесак заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.
Сам Тесак в 2014 году писал, что не собирается совершать суицид, а если это вдруг произойдет — значит, «ему помогли». В СК на это ответили, что перед смертью Марцинкевич признался в убийствах, — а это якобы был «серьезный мотив для лишения себя жизни».