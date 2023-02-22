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В Петербурге установили первый светофор с функцией Face ID

Виктория Шанина
Сегодня в 12:02

На проспекте Тореза в Петербурге появился первый светофор с камерой видеонаблюдения с функцией Face ID. Об этом сообщает «Мойка 78».

Благодаря функции распознавания лиц светофор может выявлять людей с оружием или с «измененным» психофизиологическим поведением. Его установили рядом со школой № 76 в рамках пилотного проекта по повышению безопасности детей вблизи образовательных учреждений и социальных объектов.

Помимо Face ID, умный светофор оснащен модулем освещения, который привлекает водителей. Также он подключен к Wi-Fi — вероятно, чтобы оперативно передавать информацию о подозрительных людях.

Пока светофор работает в тестовом режиме. Если все пройдет успешно, таких устройств в Петербурге станет больше.

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