В Москве в здании отеля «МКМ» произошел пожар. Шесть человек погибли

ТАСС добавил, что в разговоре с журналистами местная жительница заявила, что подозреваемый в поджоге мужчина постоянно пил. «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — пояснила она.