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В Москве в здании отеля «МКМ» произошел пожар. Шесть человек погибли

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:02

В Москве в здании, где расположена гостиница «МКМ», произошел пожар. В результате его погибли шесть человек, еще девять пострадали, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По словам сотрудников спасательных служб, жертвами пожара стали четверо взрослых и два ребенка. Также из здания эвакуировали 200 человек. К 22:30 пожарным удалось локализовать огонь на площади в 100 квадратных метров.

К полуночи пожар полностью потушили. В его ликвидации участвовали, по меньшей мере, 129 человек и 43 единицы техники.

Пожар начался на пятом этаже 16-этажного дома, расположенного на улице Международная. Он произошел в той части постройки, где ранее находилось общежитие.

«По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар. Сейчас все обстоятельства устанавливаются», — сказали в экстренных службах.

ТАСС добавил, что в разговоре с журналистами местная жительница заявила, что подозреваемый в поджоге мужчина постоянно пил. «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — пояснила она.

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МЧС России
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