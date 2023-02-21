В Москве в здании отеля «МКМ» произошел пожар. Шесть человек погибли

В Москве в здании, где расположена гостиница «МКМ», произошел пожар. В результате его погибли шесть человек, еще девять пострадали, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
По словам сотрудников спасательных служб, жертвами пожара стали четверо взрослых и два ребенка. Также из здания эвакуировали 200 человек. К 22:30 пожарным удалось локализовать огонь на площади в 100 квадратных метров.
К полуночи пожар полностью потушили. В его ликвидации участвовали, по меньшей мере, 129 человек и 43 единицы техники.
Пожар начался на пятом этаже 16-этажного дома, расположенного на улице Международная. Он произошел в той части постройки, где ранее находилось общежитие.
«По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар. Сейчас все обстоятельства устанавливаются», — сказали в экстренных службах.
ТАСС добавил, что в разговоре с журналистами местная жительница заявила, что подозреваемый в поджоге мужчина постоянно пил. «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь», — пояснила она.