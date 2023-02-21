Кира Найтли в роли журналистки-расследователя в трейлере «Бостонского душителя»

Лорета МакЛафлин занималась лайфстайл-журналистикой, однако угроза, нависшая над городом, не оставила ее равнодушной. Вместе с коллегой Жан Коул, которую в фильме сыграла Кэрри Кун, она ввязалась в борьбу с убийцей и вместе с тем с окружавшей женщин-репортеров тех лет мизогинией.