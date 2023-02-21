Кира Найтли в роли журналистки-расследователя в трейлере «Бостонского душителя»

В сети появился трейлер фильма «Бостонский душитель», главную роль в котором сыграла Кира Найтли. Ролик опубликовали на ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers.
Видео представило центральную героиню криминальной драмы — журналистку Лоретту МакЛафлин, которая в 60-х годах взялась расследовать серию жестоких убийств. Ей первой удалось понять, что в штате Массачусеттс орудует маньяк.
Фильм основан на реальных событиях. Серийный убийца охотился на женщин в Бостоне в период между 1962 и 1964 годами. Согласно официальным данным, он убил 11 женщин, однако реальное число жертв может быть больше.
Лорета МакЛафлин занималась лайфстайл-журналистикой, однако угроза, нависшая над городом, не оставила ее равнодушной. Вместе с коллегой Жан Коул, которую в фильме сыграла Кэрри Кун, она ввязалась в борьбу с убийцей и вместе с тем с окружавшей женщин-репортеров тех лет мизогинией.
Сценаристом и режиссером ленты выступит Мэтт Раскин, известный по фильму «Краун-Хайтс». Среди продюсеров картины оказались Ридли Скотт и Марго Робби. Премьера «Бостонского душителя» состоится 17 марта на Hulu и Disney+.