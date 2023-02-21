«Мне сыграло на руку, что он не узнал меня. Он спросил, откуда я знаю такие вещи, и был очень удивлен, а также спросил, кто я такая. Он был крайне расстроен и ударил меня кулаком по лицу сразу же после того, как я сказала ему, кто я, и заявила, что знаю все», — написала Джулия Венделл.