Девушка из Польши по имени Джулия Венделл заявила в соцсетях, что она может быть пропавшей в 2007 году в возрасте трех лет Мэдлин Макканн, расследование исчезновения которой ведется до сих пор. Об этом сообщил NZ Herald.
Венделл опубликовала на странице в инстаграме* предполагаемые доказательства того, что именно она была похищена в Португалии прямо из номера отеля более 15 лет назад. Джулия показала свои детские фотографии и сравнила их со снимками Мэдлин Макканн.
Девушка отметила, что у нее, как и у пропавшей девочки, колобома правого глаза — врожденное отсутствие части радужки. Также у Венделл похожая с Мэдлин форма губ, схожие ямочки на щеках и родинка под глазом, а также щель между зубами.
По словам Джулии, она не помнит большую часть своего детства из‑за пережитого насилия, но помнит, что была на пляже совсем маленькой и видела там черепах. Также девушка утверждает, что ее родители отказываются обсуждать с ней ее детство и никогда не показывали ей ее фотографии во младенчестве.
«Когда я спросила своего отца, мой ли он отец, он сказал: „Да, да“. А потом добавил: „Даже если и нет, разве это изменило бы что‑то? Думаю, это ничего бы не поменяло“», — рассказала Венделл.
Воспитательница в детском саду Джулии, по ее словам, рассказала девушке, что та присоединилась к группе не ранее, чем осенью 2007 года — как раз после исчезновения Макканн. Кроме того, она обнаружила в сети, что студент из Вроцлава утверждал, будто видел Мэдлин Макканн в Польше через несколько дней после ее пропажи.
Кроме того, Венделл заявила, что сын мужчины, растлившего ее, — это Мартин Ней, которого подозревали в похищении Мэдлин. Джулия поделилась, как уже во взрослом возрасте говорила со своим обидчиком и сказала ему, что знает о пострадавших от его рук и рук Мартина Нея детях.
«Мне сыграло на руку, что он не узнал меня. Он спросил, откуда я знаю такие вещи, и был очень удивлен, а также спросил, кто я такая. Он был крайне расстроен и ударил меня кулаком по лицу сразу же после того, как я сказала ему, кто я, и заявила, что знаю все», — написала Джулия Венделл.
Девушка отметила, что надеется на помощь полиции и рассчитывает привлечь к ответственности людей, похитивших ее. Также она рассказала, что ей удалось связаться с родителями Мэдлин — они, по словам Джулии, согласились сделать ДНК-тест. «Я пытаюсь выяснить, я ли Мэдлин», — подчеркнула Венделл.
Родители Джулии, как она утверждает, отказываются проверить свое биологическое родство с ней. Это не хочет делать также ее бабушка. Более того, близкие предпочитают не общаться с девушкой из‑за ее подозрений.
Трехлетняя Мэдлин Макканн пропала из номера в отеле в Португалии 3 мая 2007 года. Ее родители вместе с друзьями семьи в этот момент находились в ресторане всего в нескольких минутах от гостиницы. Девочка исчезла прямо из своей постели. Брат и сестра Мэдлин спали в одной с ней комнате — они ничего не слышали во время похищения.
Пропавшую девочку активно искали по всей Европе, среди подозреваемых были даже родители Мэдлин. Однако доподлинно выяснить, при каких обстоятельствах исчезла Мэдин Макканн так и не удалось.
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