Замглавы Минцифры Украины попросит Sony, Microsoft и Valve запретить продажу Atomic Heart в стране

«Мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из‑за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в России, а также потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение войны против Украины», — сказал он.