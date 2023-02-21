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Замглавы Минцифры Украины попросит Sony, Microsoft и Valve запретить продажу Atomic Heart в стране

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:27

Заместитель главы Минцифры Украины Александр Борняков обратится с официальным запросом к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой запретить продажи игры Atomic Heart на территории страны. Об этом сообщает dev.ua.

«Мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из‑за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в России, а также потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение войны против Украины», — сказал он.

Борняков подчеркнул, что российская студия Mundfish ни разу не выступала с публичными заявлениями против проведения специальной военной операции на территории Украины. Студию неоднократно упрекали в этом. 16 января Mundfish выпустила заявление, в котором заявила, что не комментирует темы политики и религии.

Ближе к концу января в сети распространился фрагмент из политики конфиденциальности на сайте Mundfish. В нем говорилось, что данные пользователей при необходимости могут быть переданы властям России — ФНС, пенсионному фонду и другим государственным органам.

Позже студия прокомментировала опасения в передаче данных, заявив, что текст документа устаревший и некорректный, а сайт и игра не собирают никаких данных пользователей.

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