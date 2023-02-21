Специализирующаяся на хоррорах кинокомпания Blumhouse открыла студию для создания видеоигр

«За время моей работы в индустрии мне посчастливилось тесно сотрудничать с разработчиками при воплощении их идей в жизнь. В пространстве инди-игр есть уникальная возможность для хорроров и других жанров, и я очень рад объединиться с Blumhouse ради эффективного использования бренда, репутации и творческого таланта компании», — заявил Зак Вуд.