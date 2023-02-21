Реклама
Новости

Специализирующаяся на хоррорах кинокомпания Blumhouse открыла студию для создания видеоигр

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:15

Кинокомпания Blumhouse, известная такими проектами, как «Паранормальное явление» и «Астрал», открыла студию для создания видеоигр. Об этом сообщил портал Bloody Disgusting.

Студию назвали Blumhouse Games. Ее президентом стал Зак Вуд, а финансовым директором — Дон Сечлер. Подразделение будет создавать хоррор-игры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с независимыми разработчиками.

Предполагается, что на выпуск каждой игры Blumhouse Games потратит не более 10 млн долларов. В игровой индустрии такой бюджет оценивается как небольшой, характерный для инди-проектов.

По словам президента Blumhouse Абхиджая Пракаша, компания намерена использовать свои «уникальные жанровые преимущества» при разработке игр и «продвижении в интерактивное пространство».

«За время моей работы в индустрии мне посчастливилось тесно сотрудничать с разработчиками при воплощении их идей в жизнь. В пространстве инди-игр есть уникальная возможность для хорроров и других жанров, и я очень рад объединиться с Blumhouse ради эффективного использования бренда, репутации и творческого таланта компании», — заявил Зак Вуд.

Вуд известен как продюсер видеоигр с более чем 25-летним опытом. Он выпустил свыше 30 проектов для различных платформ — от Game Boy до PlayStation 5. Среди его релизов — Sound Shapes, Hohokum, Prey, The Unfinished Swan и другие.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»