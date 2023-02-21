Специализирующаяся на хоррорах кинокомпания Blumhouse открыла студию для создания видеоигр

Кинокомпания Blumhouse, известная такими проектами, как «Паранормальное явление» и «Астрал», открыла студию для создания видеоигр. Об этом сообщил портал Bloody Disgusting.
Студию назвали Blumhouse Games. Ее президентом стал Зак Вуд, а финансовым директором — Дон Сечлер. Подразделение будет создавать хоррор-игры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с независимыми разработчиками.
Предполагается, что на выпуск каждой игры Blumhouse Games потратит не более 10 млн долларов. В игровой индустрии такой бюджет оценивается как небольшой, характерный для инди-проектов.
По словам президента Blumhouse Абхиджая Пракаша, компания намерена использовать свои «уникальные жанровые преимущества» при разработке игр и «продвижении в интерактивное пространство».
«За время моей работы в индустрии мне посчастливилось тесно сотрудничать с разработчиками при воплощении их идей в жизнь. В пространстве инди-игр есть уникальная возможность для хорроров и других жанров, и я очень рад объединиться с Blumhouse ради эффективного использования бренда, репутации и творческого таланта компании», — заявил Зак Вуд.
Вуд известен как продюсер видеоигр с более чем 25-летним опытом. Он выпустил свыше 30 проектов для различных платформ — от Game Boy до PlayStation 5. Среди его релизов — Sound Shapes, Hohokum, Prey, The Unfinished Swan и другие.