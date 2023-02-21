Джо Байден обратился к россиянам

США и европейские страны не собирались нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению или контролю над ней. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к россиянам во время своей речи в Варшаве.
«Миллионы российских граждан, которые хотят просто жить в мире с соседями, не наши враги. Эта война никогда не была необходимой, она — трагедия», — сказал Байден, отметив, что боевые действия — это выбор Путина, и он может закончить их «одним словом».
При этом президент США заявил, что «наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделено, и мы не устанем», «в этом не должно быть никаких сомнений». Он заверил, что «Украина никогда не станет победой России».
Глава Белого дома подчеркнул, что атака на одного из членов НАТО — нападение на весь альянс, это знают все страны, в том числе Россия. «НАТО будет защищать каждый дюйм территории», — добавил Байден.
Байден прибыл в Варшаву в преддверии годовщины начала российской военной операции на Украине. Он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и выступил с речью перед союзниками по НАТО.
До этого американский президент без предварительного анонса приехал в Киев и возложил цветы к памятнику погибшим украинцам. Одновременно на сайте Белого дома появилось сообщение Байдена о новом пакете военной помощи Украине. Стране передадут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного видения на 500 млн долларов, «чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок».