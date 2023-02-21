Дуэт «Обстоятельства» выпустил серф-рок-балладу об отношениях на расстоянии

«В песне „Маяк“ мы говорим о человеческих отношениях на расстоянии, о невидимой связи людей, разделенных „водой и камнем“. „Твое сияние как маяк“ — слоган данной песни, в ней мы сравниваем веру в любимого человека, тоску по нему со светом маяка. Свет, пробивающийся „сквозь злые волны“, греет нашего героя и указывает ему дорогу домой», — поясняют они.