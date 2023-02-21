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Дуэт «Обстоятельства» выпустил серф-рок-балладу об отношениях на расстоянии

Семён Гудошников
Сегодня в 19:41

«Обстоятельства» — дуэт Кости Максимова и Лени Оливанова из Чебоксар — выпустил новый сингл «Маяк». Послушать его можно тут.

Музыканты описывают песню как меланхоличную серф-рок-балладу, построенную на гитарных переборах.

«В песне „Маяк“ мы говорим о человеческих отношениях на расстоянии, о невидимой связи людей, разделенных „водой и камнем“. „Твое сияние как маяк“ — слоган данной песни, в ней мы сравниваем веру в любимого человека, тоску по нему со светом маяка. Свет, пробивающийся „сквозь злые волны“, греет нашего героя и указывает ему дорогу домой», — поясняют они.

30 марта группа выступит в московском клубе «Урбан» с большим концертом. Билеты ищите на «Афише».

Максимов и Оливанов образовали «Обстоятельства» в середине 2010-х и с тех пор выпустили два студийных альбома. Последний — «Утраты» — вышел в прошлом сентябре. В официальной группе во «ВКонтакте» так описывается творчество дуэта: «Это музыка романтики десятых, холодного шарма родного города и постоянной тревоги, в которой живет сегодняшняя российская молодежь».

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