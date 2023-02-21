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В баре «Пока никто не видит» пройдет благотворительный базар от российского комьюнити Burning Man

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:36

26 февраля в московском баре «Пока никто не видит» пройдет благотворительный базар от российского комьюнити Burning Man. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Темой мероприятия станет коммунальная квартира, в которой участники объединяются и создают событие совместными усилиями. Цель — собрать деньги в пользу благотворительного фонда «Второе дыхание», общественной программы «Учитель для России» и комитета «Гражданское содействие»*.

На базаре будут представлены маркет, барахолка и аукцион, где участники российского сообщества бернеров продают, покупают и обмениваются интересными вещами и артефактами.

На мероприятии также пройдет вечеринка. За лайнап будут отвечать резиденты всех московских событий берн-тусовки: Andrey Filonov, Lyubov Nekipelova, Tik Tak Toy и другие.

* Внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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