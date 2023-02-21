Собянин подписал указ о единых мерах соцподдержки семей москвичей, участвующих в военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о единых мерах социальной поддержки семей участников военной операции на территории Украины. Об этом сообщается на его сайте.
Соцподдержку смогут получить дети, пожилые родственники, инвалиды и дети-инвалиды, супруги и дети трудоспособного возраста и другие родственники участников СВО. Семьи военных в зоне боевых действий могут рассчитывать на ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка, а также единовременное пособие молодым родителям. Уровень имущественной обеспеченности семьи и доходы учитываться при этом не будут.
Пожилые члены семей военных, а также инвалиды смогут рассчитывать на соцобслуживание на дому в упрощенном порядке, то есть независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. Супругам и детям трудоспособного возраста помогут получить необходимое профобразование, а также посодействуют в поиске работы.
Другим родственникам и членам семьи военнослужащего из Москвы предлагается психологическая помощь.
В сентябре 2022-го Собянин ввел дополнительные выплаты для призванных в рамках частичной мобилизации жителей Москвы.