Собянин подписал указ о единых мерах соцподдержки семей москвичей, участвующих в военной операции

Соцподдержку смогут получить дети, пожилые родственники, инвалиды и дети-инвалиды, супруги и дети трудоспособного возраста и другие родственники участников СВО. Семьи военных в зоне боевых действий могут рассчитывать на ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка, а также единовременное пособие молодым родителям. Уровень имущественной обеспеченности семьи и доходы учитываться при этом не будут.