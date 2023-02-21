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Би-би-си выпустит документальный фильм и подкаст про Канье Уэста

Виктория Шанина
Сегодня в 16:48

Телекомпания Би-би-си заказала производство документального фильма «We Need to Talk About Kanye» («Нам нужно поговорить о Канье») про американского рэпера Канье Уэста. Об этом пишет NME.

Съемками картины займется журналист-расследователь Мобин Азхар. В основе сюжета окажется предвыборная кампания рэпера — в 2024 году состоятся президентские выборы в США, в которых Канье Уэст намерен принять участие.

Часть документалки посвятят последним скандалам вокруг артиста. Пресс-служба Би-би-си отмечает, что «его поведение вызвало возмущение и переоценку его места в поп-культуре».

Лента дебютирует на телеканале BBC Two. Дата премьеры пока не раскрывается.

Помимо документалки Би-би-си выпустит восьмисерийный подкаст «The Kanye Story» («История Канье»). В каждом эпизоде появятся гости, которые попытаются обозначить место Канье Уэста в культуре и обсудят карьеру рэпера «начиная с раннего стратосферного успеха и заканчивая общественным осуждением в последующие годы».

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