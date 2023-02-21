Би-би-си выпустит документальный фильм и подкаст про Канье Уэста

Помимо документалки Би-би-си выпустит восьмисерийный подкаст «The Kanye Story» («История Канье»). В каждом эпизоде появятся гости, которые попытаются обозначить место Канье Уэста в культуре и обсудят карьеру рэпера «начиная с раннего стратосферного успеха и заканчивая общественным осуждением в последующие годы».