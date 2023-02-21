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Увеличение МРОТ, помощь военным и реформа образования: какие социальные меры предложил Путин

Семён Гудошников
Сегодня в 17:33

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с почти двухчасовой речью. Он рассказал о вине Запада за конфликт на Украине, деградации западных элит, самобытности России и незыблемости прав россиян. Эту идеологическую часть выступления мы законспектировали ранее, сейчас расскажем, какие экономические и социальные меры президент пообещал.

  • В начале 2024 года дополнительно проиндексируют минимальный размер оплаты труда. В итоге он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей (сейчас МРОТ — 16 242 рубля).
  • Материнский капитал распространят на семьи в присоединенных регионах, где дети родились с 2007 года.
  • Для семей участников военной операции на Украине создадут государственный фонд помощи. Он будет заниматься социальной и психологической поддержкой, помогать в реабилитации, образовании и трудоустройстве членов семей. Фонд должен заработать в 2023 году во всех регионах России.
  • Мобилизованным и другим военнослужащим, включая добровольцев, установят отпуск. На полгода им предоставят 14 отпускных дней без учета времени на дорогу.
  • Командирам, участвующим в военной операции, пообещали продвижение по службе в приоритетном порядке. Они должны быть востребованы в военных училищах и органах власти всех уровней.
  • Размер налогового вычета на обучение детей увеличат с 50 до 110 тыс. рублей в год, на приобретение лекарств — с 120 до 150 тыс. рублей. «13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога», — пообещал Путин.
  • Государство будет страховать добровольные пенсионные накопления на уровне в два раза превышающем гарантии банковских вкладов — 2,8 миллиона рублей.
  • Для работников предприятий ОПК пообещали запустить специальную программу льготного арендного жилья. Ставка аренды для них будет значительно ниже — часть платы возьмет на себя государство.
  • Скоростную трассу Москва — Казань решено продлить до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А со временем — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.
  • Инвестиции граждан в долгосрочные финансовые инструменты поручено защитить от банкротства посредников.
  • Правительству предложено пересмотреть экономические статьи, чтобы декриминализовать эту сферу. Еще одна цель — деофшоризация экономики.
  • С 2019 по 2024 год планировалось открытие 1300 новых школ, из которых 850 уже открыто. В текущем году будет введено еще 400.
  • В течение 10 лет планируется инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей.
  • В приоритете экологической политики — дальнейшее закрытие старых свалок. Правительство должно будет составить список полигонов, которые нужно ликвидировать.
  • В образовании предложено «вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием». Срок обучения может составить от 4 до 6 лет — это будет зависеть от специальности. Студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний. Аспирантуру нацелят на подготовку преподавателей и ученых. Переход к новой системе должен быть плавным. Уже выданные дипломы останутся действующими.
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