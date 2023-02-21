Увеличение МРОТ, помощь военным и реформа образования: какие социальные меры предложил Путин

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с почти двухчасовой речью. Он рассказал о вине Запада за конфликт на Украине, деградации западных элит, самобытности России и незыблемости прав россиян. Эту идеологическую часть выступления мы законспектировали ранее, сейчас расскажем, какие экономические и социальные меры президент пообещал.