Увеличение МРОТ, помощь военным и реформа образования: какие социальные меры предложил Путин

Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с почти двухчасовой речью. Он рассказал о вине Запада за конфликт на Украине, деградации западных элит, самобытности России и незыблемости прав россиян. Эту идеологическую часть выступления мы законспектировали ранее, сейчас расскажем, какие экономические и социальные меры президент пообещал.
- В начале 2024 года дополнительно проиндексируют минимальный размер оплаты труда. В итоге он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей (сейчас МРОТ — 16 242 рубля).
- Материнский капитал распространят на семьи в присоединенных регионах, где дети родились с 2007 года.
- Для семей участников военной операции на Украине создадут государственный фонд помощи. Он будет заниматься социальной и психологической поддержкой, помогать в реабилитации, образовании и трудоустройстве членов семей. Фонд должен заработать в 2023 году во всех регионах России.
- Мобилизованным и другим военнослужащим, включая добровольцев, установят отпуск. На полгода им предоставят 14 отпускных дней без учета времени на дорогу.
- Командирам, участвующим в военной операции, пообещали продвижение по службе в приоритетном порядке. Они должны быть востребованы в военных училищах и органах власти всех уровней.
- Размер налогового вычета на обучение детей увеличат с 50 до 110 тыс. рублей в год, на приобретение лекарств — с 120 до 150 тыс. рублей. «13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога», — пообещал Путин.
- Государство будет страховать добровольные пенсионные накопления на уровне в два раза превышающем гарантии банковских вкладов — 2,8 миллиона рублей.
- Для работников предприятий ОПК пообещали запустить специальную программу льготного арендного жилья. Ставка аренды для них будет значительно ниже — часть платы возьмет на себя государство.
- Скоростную трассу Москва — Казань решено продлить до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А со временем — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.
- Инвестиции граждан в долгосрочные финансовые инструменты поручено защитить от банкротства посредников.
- Правительству предложено пересмотреть экономические статьи, чтобы декриминализовать эту сферу. Еще одна цель — деофшоризация экономики.
- С 2019 по 2024 год планировалось открытие 1300 новых школ, из которых 850 уже открыто. В текущем году будет введено еще 400.
- В течение 10 лет планируется инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей.
- В приоритете экологической политики — дальнейшее закрытие старых свалок. Правительство должно будет составить список полигонов, которые нужно ликвидировать.
- В образовании предложено «вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием». Срок обучения может составить от 4 до 6 лет — это будет зависеть от специальности. Студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний. Аспирантуру нацелят на подготовку преподавателей и ученых. Переход к новой системе должен быть плавным. Уже выданные дипломы останутся действующими.