Forbes: блогер Хасбик за три года заработал больше 2 млн долларов

20-летний блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, с 2019 года заработал 2,2 млн долларов. Большую часть денег ему принесли ролики на ютубе и контракт с UFC, рассказали Forbes эксперты.
В ноябре Хасбик приехал на собственное шоу в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Стоимость билетов начиналась от 3000 песо (157 долларов), VIP-билеты продавались по 18 тыс. песо (941 доллар). Там блогер мог заработать 347 тыс. долларов и больше.
Хасбик должен был выйти на бой с таджикским певцом Абдурозиком, у которого такой же рост и вес. Бой не состоялся, потому что, по словам экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, некий бизнесмен выплатил «бойцам» «то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались».
«Главный промоутер Магомедова», ютуб-блогер Асхаб Тамаев, после прекращения работы с Хасбиком рассказывал, что за съемки в первом ролике заплатил ему 25 тыс. рублей, за следующий — 100 тыс., а затем, после миллионов просмотров, ценник поднялся до 300 тыс. Хасбик снялся в 15 роликах Тамаева и заработал не менее 2,8 млн рублей (39 тыс. долларов).
В середине декабря 2021 года Хасбулла сообщил о создании собственной NFT-коллекции. С момента запуска коллекции более тысячи человек приобрели NFT блогера — это ему принесло 781 ETH (1,3 млн долларов).
В октябре прошлого года Хасбик подписал контракт с промоушеном UFC. Генеральный директор AMC Fight Nights Шарип Алиев считает, что контракт принесет Магомедову 5 млн долларов, а в год — 1 млн.
В апреле 2022 года российская редакция журнала Forbes внесла Хасбика в лонг-лист премии «30 до 30». Блогер попал в категорию «Новые медиа» и был отмечен из‑за его особенности (низкий рост), вирусной фразы («Клубника — бомба, честно говоря») и того самого неопубликованного боя с Абдурозиком, который и подарил Хасбику всемирную известность.