Forbes: блогер Хасбик за три года заработал больше 2 млн долларов

Хасбик должен был выйти на бой с таджикским певцом Абдурозиком, у которого такой же рост и вес. Бой не состоялся, потому что, по словам экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, некий бизнесмен выплатил «бойцам» «то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались».