Каналы в Венеции почти пересохли из‑за отсутствия осадков

В Венеции из‑за низких приливов и отливов пересохли знаменитые каналы города. Это вызвало опасения, что Италия может столкнуться с новой засухой, сообщает The Independent.
В сложившейся ситуации эксперты винят сочетание факторов: отсутствие дождей, систему высокого давления, полнолуние и морские течения. По словам Массимилиано Паскуи из Института биометеорологии, сейчас наблюдается дефицит воды, который накапливался с зимы 2020–2021 годов.
«Нам необходимо восстановить 500 миллиметров в северо-западных регионах: нам нужно 50 дней дождей», — добавил он.
Сейчас уровень воды в каналах делает невозможным передвижение гондол, водных такси и машин скорой помощи в некоторых районах города. Кроме того, нарушено проведение ежегодного карнавала, который в прошлом году привлек в Венецию около 100 тыс. туристов.
Минимальный порог, при котором судоходство по каналам Венеции остается безопасным, составляет –60 сантиметров от среднего уровня. 18–19 февраля уровень воды достиг –65 сантиметров.
«Наши операторы часто вынуждены останавливать машины на определенном расстоянии от места назначения и продолжать путь пешком, во многих случаях с пациентом, которого приходится нести на руках», — сообщил местным СМИ глава службы спасения Венеции Паоло Рози.