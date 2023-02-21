Каналы в Венеции почти пересохли из‑за отсутствия осадков

Сейчас уровень воды в каналах делает невозможным передвижение гондол, водных такси и машин скорой помощи в некоторых районах города. Кроме того, нарушено проведение ежегодного карнавала, который в прошлом году привлек в Венецию около 100 тыс. туристов.