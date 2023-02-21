Вина и деградация Запада, самобытность России и права россиян: что Путин сказал парламенту

Западные элиты превратились в символ лжи, они обманывают и свои народы. Мы были открыты к диалогу с Западом, предлагали единую и неделимую систему мировой безопасности, но получали в ответ лицемерную реакцию и расширение НАТО. Ни у одной другой страны нет столько военных баз за рубежом, как у США, — их сотни. США вышли из договоров о сокращении вооружений, к февралю 2022 года все было готово к новой карательной операции в Донбассе. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить.