Вина и деградация Запада, самобытность России и права россиян: что Путин сказал парламенту

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Конституция России предусматривает, что такие послания проходят ежегодно и выражают видение президента, как страна должна развиваться в ближайшем будущем. Однако в прошлом году Путин послание не оглашал, его пресс-секретарь Дмитрий Песков в декабре объяснил это плотным графиком главы государства.
Пару недель назад была объявлена новая дата выступления Путина перед паламентом — 21 февраля. Обращение состоялось в намеченный срок и длилось почти два часа. Мы прослушали его полностью и выписали главные тезисы.
Текст ниже представлен от первого лица, но не является точной цитатой. Выступление сокращено с сохранением смысла.
Сейчас трудное, рубежное время, момент переломных событий. На каждом из нас лежит колоссальная ответственность. Год назад мы решили провести спецоперацию для обеспечения безопасности нашей страны и ликвидации неонацистского режима на Украине. Мы последовательно будем решать поставленные задачи.
С 2014 года Донбасс с оружием в руках отстаивал право говорить на своем языке, ждал Россию на помощь. Мы делали все, чтобы решить проблему мирно, но за нашей спиной готовился другой сценарий. Запад закрывал глаза на репрессии киевского режима и поставлял Украине оружие. Киев хотел получить ядерное оружие, НАТО разворачивало военную технику и биолаборатории у наших границ, готовило порабощенную Украину к войне против России. Так же бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Югославию.
Западные элиты превратились в символ лжи, они обманывают и свои народы. Мы были открыты к диалогу с Западом, предлагали единую и неделимую систему мировой безопасности, но получали в ответ лицемерную реакцию и расширение НАТО. Ни у одной другой страны нет столько военных баз за рубежом, как у США, — их сотни. США вышли из договоров о сокращении вооружений, к февралю 2022 года все было готово к новой карательной операции в Донбассе. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить.
После атаки на Донбасс они планировали напасть на Крым и Севастополь. Мы защищаем жизни людей и свой дом, а цель Запада — безграничная власть. На помощь беднейшим государствам страны «семерки» отправили 60 млрд долларов, а на войну — 150 млрд. И где же разговоры о войне с бедностью? Вместо этого тратят деньги на перевороты по всему миру.
В Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России, а это они выпустили джинна из бутылки, погрузили целые регионы в хаос. С жизнями они не считаются, ведь на кону стоят миллиарды долларов. Насаждают по всему миру неолиберальный — а по сути тоталитарный — режим.
В 1930-е годы Запад открыл нацистам путь к власти в Германии, теперь на Украине они хотят реализовать похожий сценарий — «анти-России». Его цель — оторвать наши исторические территории. Запад форсировал реализацию этого проекта, поддержав переворот 2014 года. В идеологической основе этого проекта — русофобия. На украинскую военную технику наносят символы вермахта, но на Западе этого никто не замечает. Им плевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией — на нацистов, террористов или «черта лысого». Их замысел, как и в прошлом веке, — развязать войну в Европе не своими руками, чтобы избавиться от конкурентов.
Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником Запада. Десятилетиями западные элиты разрушали украинскую экономику, что привело к бедности и неравенству. Они используют Украину как таран против России и как полигон. На Западе должны понимать — чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем бить в ответ.
Элиты Запада ставят целью нанести стратегическое поражение России, покончить с нами. Хотят перевести локальный конфликт в глобальный. Будем реагировать на это соответствующим образом. Ведь речь идет о существовании нашей страны.
Требование НАТО вернуться к договору о стратегических наступательных вооружениях звучит как бред. Беспилотники, модифицированные с помощью сотрудников альянса, атаковали базы нашей стратегической авиации. Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Если США проведут ядерные испытания, то и мы тоже проведем.
О духовной деградации западных элит и национал-предателях
Победить нас на поле боя невозможно, поэтому они начинают информационную войну — устраивают на Украине нападки на РПЦ и перевирают факты прошлого. У себя разрушают традиционную семью, делают извращения и педофилию нормой, заставляют священников благословлять однополые браки. Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога — не ведают, что творят.
Мы в частную жизнь не вторгаемся — взрослые люди могут жить, как хотят. Но в священных книгах сказано: семья — это союз мужчины и женщины. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, элиты сходят сума. Мы защитим наших детей от деградации и вырождения.
Запад будет пытаться расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей. Кто встал на путь предательства — устраивает теракты, угрожает территориальной целостности — будет караться по закону. Но мы не будем, как на Западе, устраивать охоту на ведьм. Главное, что граждане России дали предателям моральную оценку. Большинство российского народа поддержали действия по защите Донбасса.
Хочу поблагодарить за мужество весь народ, военных, росгвардейцев, народную милицию ЛНР и ДНР, матерей и жен участников военной операции, строителей, учителей, врачей, военкоров. Особая благодарность жителям новых регионов — вы сами сделали свой выбор, не было ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, вашей родиной.
Мы будем наращивать программу социального и экономического развития новых регионов, сделаем все, чтобы на эту землю вернулся мир. Будем возрождать порты Азовского моря, которое стало для России внутренним. А Крым получил сухопутный коридор с остальной страной. Теперь мы вместе, а значит сильнее.
Об экономике
Запад открыл и экономический фронт, чтобы заставить страдать россиян, но их расчет не удался. Наша экономика оказалась сильнее. ВВП России сократился всего на 2,1%, а не на 20-10%, как предрекали. Российский бизнес перестроил логистику, нашел предсказуемых партнеров. Доля расчетов в рублях достигла трети, а с валютами дружественных государств таких расчетов уже больше половины. Будем работать над созданием расчетной системы, независимой от доллара и евро. Это не мы сокращаем расчеты в долларах, это они все делают своими руками.
Мы не должны повторять ошибок прошлого, разрушать экономику. У нас есть все для устойчивого развития страны. Многие базовые гражданские отрасли не только не сократились, но и выросли. Объемы строительства жилья рекордные, рекордный урожай, двузначные показатели роста в сельском хозяйстве. Безработица на минимальном уровне — 3,7%.
Экономика России преодолела возникшие риски. Огромную роль сыграла частная инициатива — малый и средний бизнес. Избежали перекоса в сторону государства, вышли на новый «качественно другой» цикл роста экономики. Он позволит раскрыть потенциал России во всех сферах и отраслях. Надеюсь, что наши производители займут нишу, освободившуюся после ухода западных компаний. Нужно убрать межведомственные противоречия и формальности, направить все усилия на единый результат. Нужно пересмотреть экономические статьи, декриминализовать эту сферу. Правительство должно предложить меры к деофшоризации экономики.
Мы помним проблемы в экономике позднего СССР. После его распада мы начали выстраивать экономику на принципах рынка и частной собственности, что правильно. Но опирались на пример западных стран, из‑за чего экономика стала ориентированной на Запад. Там рассматривали Россию как источник сырья. Российский бизнес был нацелен на получение быстрой прибыли от природных ресурсов, не вкладывался в долгосрочные проекты. Поэтому другие отрасли экономики развивались хуже, нам потребовались годы, чтобы достичь здесь перемен.
Российский крупный бизнес развивался в условиях, когда на Западе и технологии, и основные рынки. Вместо создания технологий и рабочих мест в России, крупные предприниматели тратили деньги на Западе — на виллы и яхты. Там же были их дети и планы на будущее. Теперь западные элиты отняли у них деньги, в том числе законно заработанные. Простые люди в России их не пожалели — им припомнили нечестную приватизацию и показную роскошь.
Когда крупный бизнес, который отвечает за стратегические сферы, зависит от Запада, это опасно для нашей страны. Он должен быть со своей родиной, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь внутри России. Унижаться, стоять с протянутой рукой бессмысленно — не время цепляться за прошлое. Открывайте в России новые проекты, помогайте школам, университетам, науке и спорту. Это приумножит ваши капиталы, а государство вас поддержит.
О самобытности России и правах россиян
Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. Тут нет намека на исключительность. Нам эту цивилизацию передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков. Будем развивать отношения с нашими дружественными партнерами, но опираться на наши традиции. Наш народ умеет дружить, держать слово, всегда поддержит в трудных ситуациях. Так это было во время пандемии, когда помогали Италии, и после землетрясения в Сирии и Турции, куда отправили спасателей.
Народ — источник власти и суверенитета России. Права россиян незыблемы, гарантированы Конституцией. Региональные выборы 2023-го и президентские 2024-го пройдут в соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.
Главное — безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы. Хочу напомнить слова Столыпина: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, обязанности и права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной».
О культуре и образовании
Один из приоритетов восстановления мирной жизни в Донбассе и Новороссии — культура. Местные жители должны ощутить принадлежность к культурному и образовательному пространству многовековой великой России. Нужно улучшить школьные и вузовские программы по гуманитарным наукам, чтобы молодежь смогла узнать больше о культуре и традициях страны. Исследователям и ученым нужно предоставить большую свободу для творчества, нельзя всех загонять в «прокрустово ложе результатов завтрашнего дня».
В высшей школе нужно объединить лучший опыт СССР и последних десятилетий, вернуться к базовой подготовке специалистов сроком в пять лет. Переход должен быть плавным, уже полученные дипломы пересмотру не подлежат.
Все трудности мы проходим вместе, потому что воспитаны на подвигах наших великих предков. Это сплоченность проявилась с начала военной операции. Представители всех народов явились в военкомат бороться за защиту родины, за правду и справедливость. Их молитвы звучат на разных языках, но все они — за победу, за боевых товарищей, за родину.