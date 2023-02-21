В Беларуси приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену

В Беларуси депутаты палаты представителей Национального собрания приняли во втором, окончательном чтении проект закона о введении смертной казни для должностных лиц за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.
После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту страны. Законопроект предлагает внести изменения в часть вторую статьи 356 УК Беларуси «Измена государству».
Они предусматривают возможность «применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».
В документе также говорится об увеличении срока задержания подозреваемых в шпионаже, госизмене и других антигосударственных преступлениях до 10 суток, а срока предъявления обвинения — до 20 суток с момента задержания.
Еще вводится уголовная ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Беларуси. Аналогичная норма действует в России с начала марта.
Ранее депутаты отмечали, что изменения в законодательство вносятся «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».
В мае 2022-го президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь в виде расстрела за подготовку к терактам.