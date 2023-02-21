Фонд «Нужна помощь» запустил платформу по созданию благотворительных мероприятий

Создать благотворительное мероприятие могут как компании, так и обычные пользователи. На сайте можно выбрать онлайн- или офлайн-формат, город проведения мероприятия, указать дату и тематику события. Это может быть все что угодно: посиделки с друзьями, встреча книжного клуба, поэтический вечер, лекция для коллег, домашний концерт, вечер настолок, показ спектакля или урок рисования.