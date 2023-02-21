Фонд «Нужна помощь» запустил платформу по созданию благотворительных мероприятий

Фонд «Нужна помощь» обновил платформу «Пользуясь случаем». Теперь на ней можно создавать любые мероприятия в пользу проверенных благотворительных фондов, рассказали «Афише Daily».
Создать благотворительное мероприятие могут как компании, так и обычные пользователи. На сайте можно выбрать онлайн- или офлайн-формат, город проведения мероприятия, указать дату и тематику события. Это может быть все что угодно: посиделки с друзьями, встреча книжного клуба, поэтический вечер, лекция для коллег, домашний концерт, вечер настолок, показ спектакля или урок рисования.
Платформа «Пользуясь случаем» была создана фондом «Нужна помощь» в 2017 году. За 6 лет пользователи собрали более 160 млн рублей в пользу благотворительных организаций. Раньше на платформе можно было создавать сбор по любому случаю, теперь — организовывать события.
Открытые мероприятия, которые может посетить или к которым может подключиться по ссылке любой желающий, будут попадать в календарь на сайте «Пользуясь случаем». Заходя туда, можно посмотреть, кто что устраивает, и выбрать себе событие.
Все деньги, собранные таким образом, поступают напрямую в благотворительные организации, которые проходят проверку фонда «Нужна помощь». Сделать это можно здесь.