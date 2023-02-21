Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

«Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — заявил Путин. По его словам, ядерные страны развивают свои ядерные вооружения и просят доступ к российским ядерным объектам, поэтому было принято такое решение.