Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
Путин подчеркнул, что Россия не выходит, а именно приостанавливает участие. Он утверждает, что США ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов, поэтому РФ должна быть готова к проведению ядерных испытаний.
«Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — заявил Путин. По его словам, ядерные страны развивают свои ядерные вооружения и просят доступ к российским ядерным объектам, поэтому было принято такое решение.
«Нет никакой связи между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны», — добавил он.
ДСНВ — последний договор США и РФ о сокращении ядерных вооружений.