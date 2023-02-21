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Путин: маткапитал распространят на семьи в присоединенных регионах с детьми до 2007 года рождения

Виктория Шанина
Сегодня в 13:51

Материнский капитал распространят на семьи в присоединенных регионах, где дети родились до 2007 года. Об этом заявил Владимир Путин в рамках обращения к Федеральному собранию.

Также, по его словам, следует увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тыс. рублей. Вычет за лечение — с 120 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, на 18,5% вырастет минимальный размер оплаты труда. Он составит 19 242 рубля, сказал Путин.

Ранее в рамках послания Федеральному собранию Путин предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» и вернуть «профессионалитет». Срок обучения составит от 4 до 6 лет.

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Федеральное Собрание России
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Владимир Путин
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