Домики игрушечные, но работа настоящая: компания превратила офис в импровизированную деревню

По словам @itskylie94, все крошечные строения на самом деле находятся в «гигантском офисном здании» с огромной открытой планировкой. Девушка добавляет, что это одна из лучших компаний, в которых ей доводилось работать. Большинство пользователей восхищаются задумкой и утверждают, что хотели бы, чтобы их офис выглядел именно так. «Ребята, вы живете в этих домиках? Или только работаете несколько часов? Потому что я не хотел бы их покидать!» — пишут под роликом. И обещают, что на такую работу ни за что не стали бы опаздывать. Кроме того, комментаторы шутят, что сотрудники этой фирмы могут воспринимать фразу «работа — второй дом» буквально.