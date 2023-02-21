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Путин: трассу Москва — Казань продлят до Владивостока

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

В рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о продлении скоростной автомагистрали Москва — Казань. Прямую трансляцию обращения президента вел Первый канал.

Трасса будет продолжена до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.

Вместе с тем будут развиваться порты Азовского и Черного морей, коридор «Север — Юг». Будут открыты маршруты для сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Ранее в рамках обращения к Федеральному собранию Путин предложил создать госфонд, в задачи которого будет входить персональная помощь семьям погибших участников военной операции на Украине, выделить военнослужащим двухнедельный отпуск раз в полгода и запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

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теги
Федеральное Собрание РоссииПервый канал
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Владимир Путин
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