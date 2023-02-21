«Благотворительная больница» открыла сбор средств на клинику для беженцев и бездомных в Петербурге

По его словам, в таких случаях люди вынуждены заниматься самолечением и «рассчитывать разве что на скорую помощь, если станет совсем невыносимо и появится угроза жизни». Только в Петербурге по состоянию на 2022 год проживало 50 тыс. бездомных, а «число тех, кому может быть отказано в медицинской помощи, намного больше».