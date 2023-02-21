«Благотворительная больница» открыла сбор средств на клинику для беженцев и бездомных в Петербурге

Проект «Благотворительная больница» запустил сбор средств на строительство клиники в Петербурге для попавших в беду беженцев, бездомных, людей без документов и гражданства. Сбор организован на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
«В нашей стране от наличия вот этих двух документов — паспорта и полиса — зависит, будет ли оказана человеку медицинская помощь. <…> Если документов нет, то в базовой медицинской помощи человеку будет отказано: он как бы для системы здравоохранения здоров», — заявляет врач, основатель «Благотворительной больницы» Сергей Иевков.
По его словам, в таких случаях люди вынуждены заниматься самолечением и «рассчитывать разве что на скорую помощь, если станет совсем невыносимо и появится угроза жизни». Только в Петербурге по состоянию на 2022 год проживало 50 тыс. бездомных, а «число тех, кому может быть отказано в медицинской помощи, намного больше».
Сейчас «Благотворительная больница» оказывает помощь прямо на улице или в микроавтобусе. Однако есть ряд проблем, в частности, невозможно провести полноценный офтальмологической осмотр, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.
«Не может быть и речи о помощи женщинам с гинекологическими проблемами и беременностью в стесненных ограниченных ресурсах без УЗИ и специального кресла. Даже осмотр ран, расположенных в интимных местах, невозможен без конфиденциального и безопасного пространства», — говорит Иевков.
В клинике по задумке будет три медицинских кабинета, вестибюль для ожидания и стойка администратора. Вести прием будут семейный врач, терапевт и травматолог, помогать им — две медсестры. Появится возможность выполнять УЗИ, ЭКГ и простые диагностические тесты.
Клиника будет находиться рядом со станцией метро «Нарвская». Недалеко оттуда находятся центр выдачи благотворительных магазинов «Спасибо!», бесплатный душевой пункт и благотворительная столовая.