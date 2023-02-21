Путин предложил создать госфонд помощи семьям погибших участников военной операции на Украине

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил создать государственный фонд, в задачи которого будет входить персональная помощь семьям участников военной операции на территории Украины. Прямую трансляцию мероприятия вел Первый канал.
Предполагается, что за каждой семьей будет закреплен социальный работник. Он будет оказывать социальную и психологическую поддержку, помогать в реабилитации, образовании и трудоустройстве членов семей погибших в конфликте на Украине.
Фонд должен начать работу в 2023 году во всех регионах России.
Кроме того, Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, отпуск на 14 дней (без учета времени на дорогу) раз в полгода.