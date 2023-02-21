Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК

Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет значительно ниже — часть платы за аренду возьмет на себя государство, добавил он.
Путин поручил начать строительство немедленно.
«Нам предрекали обвал, спад экономики на 20–25%. Однако ВВП в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные. Запад развернул против нас экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», — утверждает Путин в том же выступлении.
Кроме того, Путин предложил создать государственный фонд, в задачи которого будет входить персональная помощь семьям участников военной операции на территории Украины. Фонд должен начать работу в 2023 году во всех регионах РФ.