Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК

«Нам предрекали обвал, спад экономики на 20–25%. Однако ВВП в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные. Запад развернул против нас экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», — утверждает Путин в том же выступлении.