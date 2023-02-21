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Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:45

Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет значительно ниже — часть платы за аренду возьмет на себя государство, добавил он.

Путин поручил начать строительство немедленно.

«Нам предрекали обвал, спад экономики на 20–25%. Однако ВВП в 2022 году снизился на 2,1%, это самые свежие данные. Запад развернул против нас экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», — утверждает Путин в том же выступлении.

Кроме того, Путин предложил создать государственный фонд, в задачи которого будет входить персональная помощь семьям участников военной операции на территории Украины. Фонд должен начать работу в 2023 году во всех регионах РФ.

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Федеральное Собрание России
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Владимир Путин
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