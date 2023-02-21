В правительстве одобрили поправки в УК, смягчающие ответственность за налоговые преступления

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, по которым смягчается уголовная ответственности за уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в кабмине.
Ожидается, что поправки правительство должно утвердить на ближайшем заседании 22 февраля. Затем законопроект будет внесен в Госдуму.
Проект закона обязывает следователя отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное, если предприниматель оплатил недоимки и соответствующие пени.
Максимальное наказание по статьям 199–199.2 УК снижается с семи до пяти лет лишения свободы. По статье 199.4 — с четырех до трех лет.
Таким образом, налоговые преступления перейдут в категорию преступлений небольшой и средней тяжести. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за такие преступления ниже — поэтому срок давности налоговых преступлений снижается с десяти до шести лет.
Отмечается, что законопроект разработан по поручению президента от апреля 2022 года «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях».