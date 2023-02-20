Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу об убийстве Галины Хатчинс

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Как сообщалось, исполнитель главной роли Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.