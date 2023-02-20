Алеку Болдуину смягчили обвинения по делу об убийстве Галины Хатчинс

Прокуратура штата Нью-Мексико исключила из текста обвинения в отношении Алека Болдуина пункт об отягчающем обстоятельстве, коим посчитали изначально применение актером огнестрельного оружия. Об этом сообщила NYT.
Обвинитель согласился смягчить обвинение, чтобы избежать дальнейших судебных тяжб с Болдуином. Прокурор пошел на встречу адвокатам актера, которые требовали отказаться от отягчающего обстоятельства в виду того, что закон о нем приняли в штате уже после гибели Хатчинс.
Из‑за этого пункта об отягчающем обстоятельстве наказание для Болдуина могло составить вплоть до пяти лет тюрьмы. Теперь же ему грозит до 1,5 лет лишения свободы.
Обвинение смягчили не только Болдуину, но и другому фигуранту дела об убийстве Хатчинс — консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид. Ей так же, как и Болдуину, вменяют непреднамеренное убийство Галины Хатчинс.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина». Как сообщалось, исполнитель главной роли Алек Болдуин нажал на спусковой крючок во время репетиции одной из сцен, не зная, что в оружии были боевые патроны. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.
После череды исков Мэттью Хатчинс, вдовец Галины, объявил, что ее наследники заключили с Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions мировое соглашение.
Однако прокуратура предъявила в адрес Болдуина и консультанта по оружию Ханны Гутьеррес-Рид обвинение в непредумышленном убийстве. В Нью-Мексико оно относится к уголовным преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. За него положено тюремное заключение сроком до 18 месяцев или штраф до 5000 долларов.
Также на Болдуина и Гутьеррес-Рид подали родители Галины Хатчинс. Они обвинили команду «Ржавчины» в «халатности, умышленном причинении морального вреда, оскорблении действием и потере общности семьи вследствие смерти родственника».