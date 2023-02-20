Ученые добавили, что в Арктике можно встретить и «ложноблинчатый лед», который возникает в результате «разлома на волне склянки (блестящей корки льда на спокойной воде — Прим. ред.), ниласа (тонкий сплошной лед, изгибающийся по волне — Прим. ред.) или серого льда (лед толщиной от 10 до 30 см — Прим. ред.) и обламывания углов льдин». «В этом случае он получается менее правильной формы», — пояснили в ААНИИ.