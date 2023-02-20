Ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) опубликовали видео с так называемым «блинчатым льдом» — природным явлением, которое можно наблюдать в Арктике.
Они показали ледяные «блины», которые покрывают океан. По словам специалистов, круглые пластины льды появляются в начале замерзания в условиях слабого волнения под воздействием течений. «Блины» могут достигать диаметра до трех метров.
«Такой лед образуется при смерзании ледяного сала, шуги или снежуры на легкой волне или вследствие всплывания внутриводного льда с поверхности раздела водных масс разной плотности», — пояснили сотрудники ААНИИ.
Ученые добавили, что в Арктике можно встретить и «ложноблинчатый лед», который возникает в результате «разлома на волне склянки (блестящей корки льда на спокойной воде — Прим. ред.), ниласа (тонкий сплошной лед, изгибающийся по волне — Прим. ред.) или серого льда (лед толщиной от 10 до 30 см — Прим. ред.) и обламывания углов льдин». «В этом случае он получается менее правильной формы», — пояснили в ААНИИ.