В США умер олимпийский призер и трехкратный чемпион мира по бегу с барьерами Грег Фостер

Спортивная карьера Фостера продолжалась с конца 70-х по середину 90-х годов. За это время легкоатлету удалось неоднократно стать мировым рекордсменом, выиграть Чемпионаты мира 1983, 1987 и 1991 года, а также Чемпионат мира в помещении 1991 года. В 1984 году он также получил серебро на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.