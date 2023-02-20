В США умер олимпийский призер и трехкратный чемпион мира по бегу с барьерами Грег Фостер

В США на 65-м году жизни кончался олимпийский призер и трехкратный победитель Чемпионата мира по бегу с барьерами Грег Фостер. Об этом сообщил телеканал NBC.
Спортсмен умер 19 февраля после продолжительной борьбы с амилоидозом — нарушением белкового обмена, вызывающее отложение в тканях тела специфического комплекса и как следствие поражение внутренних органов.
Фостеру диагностировали амилоидоз в 2016 году. После этого он прошел химиотерапию, а также перенес трансплантацию сердца в 2020 году.
Спортивная карьера Фостера продолжалась с конца 70-х по середину 90-х годов. За это время легкоатлету удалось неоднократно стать мировым рекордсменом, выиграть Чемпионаты мира 1983, 1987 и 1991 года, а также Чемпионат мира в помещении 1991 года. В 1984 году он также получил серебро на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
В 1990 году Фостера дисквалифицировали из‑за положительного допинг-теста. Однако спустя полгода он вернулся на спортивную арену и подтвердил свой чемпионский статус. На Олимпийских играх 1992 года, впрочем, ему не удалось попасть на пьедестал из‑за растяжения. Последний турнир Фостера случился же в 1996 году.
Фостер был введен в Зал спортивной славы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1993 года. Также его включили в Национальный зал славы легкой атлетики в 1998 году.