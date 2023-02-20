В Турции произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8

В Турции произошли два новых землетрясения с разницей в три минуты. Их магнитуду оценили в 6,4 и 5,8. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Толчки зафиксировали в районе Дефне провинции Хатай. Эпицентр первого землетрясения, случившегося в 20:04, находился на глубине 16,7 км. Эпицентр второго, произошедшего в 20:07 в районе Самандага, — на глубине 7 км.
Власти Турции попросили граждан держаться подальше от береговой линии из‑за риска повышения уровня моря до полуметра. Кроме того, людям напомнили о необходимости не приближаться к поврежденным зданиям.
По информации CNN Turk, в Самандаге погибла женщина. Она скончалась после того, как на нее упал кусок бетона. Кроме того, в Дефне под завалами находятся как минимум четыре человека. В данный момент их пытаются вызволить.
После землетрясений были эвакуированы пациенты двух больниц. Травмы получили не менее восьми человек. Здания обружились сразу в нескольких городах, ранее затронутыми предыдущими землетрясениями.
«Толчки ощущались на расстоянии более 400 километров примерно 30 миллионами человек в Турции, Ливане, Сирии, на Кипре, в Сирийской Арабской Республике и в Израиле», — заявили в Европейском сейсмологическом центре.
По данным центра, подземные толчки зафиксировали в девяти километрах от турецкой Антакьи и в 75 км от сирийской Латакии. Очаг, как считают ученые, залегал ближе к поверхности, чем утверждали власти Турции — на глубине 2 км.
Специалисты предупредили, что в ближайшие часы и дни Турция и Сирия могут столкнуться с афтершоками.
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
В ходе землетрясений погибли более 46 тыс. человек. Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.