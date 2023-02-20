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В Красной Поляне сошла лавина. Из‑за нее без воды и газа остались жители нескольких улиц

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:03

В Красной Поляне сошла лавина в районе санно-бобслейной трассы горной Олимпийской деревни. Из‑за нее без воды и газа остались жители нескольких улиц, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К объектам Олимпийской деревни организовали подвод воды четырьмя автоцистернами. К работе по ликвидации последствий привлекли 65 специалистов и 24 единицы техники.

Пострадавших в ходе схода лавины нет. МЧС попросило местных жителей не выходить в горы в непогоду и снегопад, а в другой время следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — напомнили в МЧС.

Последние несколько дней в горах не прекращается снегопад, именно он и вызвал сход лавины. Лавина сошла по специальному отводу, однако повредила ограждение санно-бобслейной трассы. В поселке Красная Поляна пока отключены вода и газ, электроснабжение работает в нормальном режиме.

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