Археологи обнаружили в Ираке таверну возрастом в 5000 лет. Там же был найден древний рецепт пива

Группа археологов, занимающаяся раскопками на территории Лагаша, шумерского города-государства в Древней Месопотамии (ныне это земли Ирака близ города Эн-Насирия), обнаружила останки древней таверны — ей порядка 5000 лет. О сюжете рассказывает CBS.
Участники раскопок — исследователи из Университета Пенсильвании и Университета Пизы. Им удалось найти остатки выстроенной из глины системы охлаждения продуктов, большую печь, скамейки для посетителей и 150 тарелок для подачи готовой пищи. В самих тарелках — кости животных и рыб.
Также в помещении обнаружили «признаки употребления пива» и уцелевший рецепт его приготовления, записанный на клинописной табличке. Он, увы не приводится, однако ряд рецептов месопотамского пива до нас все же дошел, есть и затрагивающие шумерское пивоварение научные работы. Принято считать, что субстанция была густой, как каша.
«Мы называем это [здание] таверной, потому что пиво — самый распространенный напиток шумеров, даже более распространенный, чем вода», — отметила руководитель раскопок Холли Питтман. Она добавила: «Мы понимаем, что это место, куда люди — самые обыкновенные — могли прийти поесть. И это не [связано с принятием пищи] дома».
«Большая часть работы, проделанной в других местах, сосредоточена на правителях и священнослужителях. Все это очень важно — но обычные люди также важны», — заявила Питтман. Группа под ее руководством будет стремиться выяснить род занятий тех, кто жил в Лагаше, но не принадлежал к элите.
Говоря о жителях, иракский археолог Бейкер Азаб Вали сообщил: «[Они] жили за счет сельского хозяйства, скотоводства, рыболовства, а также обмена товарами».
Лагаш — первый из найденных шумерских городов. Его археологическое открытие — как и всей цивилизации шумеров вообще — связывают с именем Эрнеста де Сарзека, французского вице-консула, страстно увлеченного древностью.
Раннединастический период — время существования первых государств Месопотамии и первых ее достоверно известных правителей. Так, одно время Лагаш (и ряд других месопотамских земель) находился под властью полулегендарного Гильгамеша, ставшего впоследствии одним из основных мифоэпических персонажей шумерской культуры.