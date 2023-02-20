Археологи обнаружили в Ираке таверну возрастом в 5000 лет. Там же был найден древний рецепт пива

«Большая часть работы, проделанной в других местах, сосредоточена на правителях и священнослужителях. Все это очень важно — но обычные люди также важны», — заявила Питтман. Группа под ее руководством будет стремиться выяснить род занятий тех, кто жил в Лагаше, но не принадлежал к элите.