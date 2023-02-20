Реклама
Новости

Генпрокуратура признала нежелательной «Лигу свободных наций»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:04

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России организацию «Лига свободных наций» (Free Nations League), сообщается в телеграм-канале ведомства. Там посчитали, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

По данным Генпрокуратуры, руководители «Лиги свободных наций» проживают в Литве, Великобритании и Украине. Они призывают к нарушению территориальной целостности страны, добавили там.

Ведомство уже направило сведения в Минюст для внесения в соответствующий перечень. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Лиги свободных наций».

14 февраля Минюст внес в реестр нежелательных организаций, где уже 75 строчек, «Форум свободной России» после признания таковой со стороны Генпрокуратуры. Его сайт также заблокирован.

расскажите друзьям
теги
Генпрокуратура РФРоскомнадзор
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»