Генпрокуратура признала нежелательной «Лигу свободных наций»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России организацию «Лига свободных наций» (Free Nations League), сообщается в телеграм-канале ведомства. Там посчитали, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.
По данным Генпрокуратуры, руководители «Лиги свободных наций» проживают в Литве, Великобритании и Украине. Они призывают к нарушению территориальной целостности страны, добавили там.
Ведомство уже направило сведения в Минюст для внесения в соответствующий перечень. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Лиги свободных наций».
14 февраля Минюст внес в реестр нежелательных организаций, где уже 75 строчек, «Форум свободной России» после признания таковой со стороны Генпрокуратуры. Его сайт также заблокирован.