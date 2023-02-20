Умер автор манги «Галактический экспресс 999» Лэйдзи Мацумото

«Я думаю, что это была счастливая жизнь, которую он прожил как художник манги, пробежав через всю свою жизнь с мыслью о рисовании историй. Мацумото всегда говорил: „Мы встретимся снова вдали, там, где сходятся кольца времени“. Мы верим в эти слова и с нетерпением ждем этого дня», — сказала старшая дочь художника Макико Мацумото.