Умер автор манги «Галактический экспресс 999» Лэйдзи Мацумото

13 февраля в Токийской больнице скончался автор манги «Галактический экспресс 999» Лэйдзи Мацумото. Ему было 85 лет.
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Для родственников художника уже была проведена церемония прощания.
«Я думаю, что это была счастливая жизнь, которую он прожил как художник манги, пробежав через всю свою жизнь с мыслью о рисовании историй. Мацумото всегда говорил: „Мы встретимся снова вдали, там, где сходятся кольца времени“. Мы верим в эти слова и с нетерпением ждем этого дня», — сказала старшая дочь художника Макико Мацумото.
Лэйдзи Мацумото родился 25 января 1938 в японском городе Фукуока. Его первая манга была опубликована в пятнадцатилетнем возрасте. Однако она не вызвала особого интереса у читателей.
Известность художник получил после публикации манги «Space Battleship Yamato». Мацумото был причастен к созданию аниме «Космический крейсер „Ямато“» и «Галактический экспресс 999». Он также известен как автор манги «Космический пират Харлок» и одноименного аниме, вышедшего в 2013 году.