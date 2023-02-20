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Россия договорилась с Китаем возобновить групповой безвизовый туризм

Семён Гудошников
Сегодня в 14:49

Россия и Китай возобновили соглашение о групповых безвизовых поездках, приостановленное из‑за пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответы МИД и Минэкономразвития на запросы издания.

Теперь китайские граждане могут въезжать в Россию в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения. В скором времени власти КНР пришлют в Минэкономразвития список китайских туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в РФ.

Сроки, когда заработает безвизовый коридор, в российском ведомстве не уточнили.

До пандемии больше всего туристов приезжало в Россию именно из Китая. В 2019 году из 5 млн туристов, посетивших страну, почти 1,4 млн были гражданами КНР. Они также были лидерами по тратам — в 2019 году китайцы потратили в РФ 1 млрд долларов (у Казахстана и Украины, находившихся на втором и третьем местах, показатели составили 978 и 943 млн).

Москва и Пекин подписали соглашение о безвизовых групповых поездках в феврале 2000 года. Оно позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

В начале этого месяца власти КНР сказали, что китайские турагентства с 6 февраля смогут возобновить отправку туристических групп в 20 стран, включая Россию. Российские туроператоры выразили готовность принимать группы из Китая, но отметили, что для этого нужно возобновить соглашение о безвизовых поездках.

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