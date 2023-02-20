Россия договорилась с Китаем возобновить групповой безвизовый туризм

До пандемии больше всего туристов приезжало в Россию именно из Китая. В 2019 году из 5 млн туристов, посетивших страну, почти 1,4 млн были гражданами КНР. Они также были лидерами по тратам — в 2019 году китайцы потратили в РФ 1 млрд долларов (у Казахстана и Украины, находившихся на втором и третьем местах, показатели составили 978 и 943 млн).