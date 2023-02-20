ФСБ сообщила о задержании 34 человек по делу о хищении более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

По сведениям силовиков, с 2019 по 2021 год участники ОПГ организовали незаконные перерасчеты пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги перечислялись на банковские счета республиканского филиала «Почты России» и затем обналичивались. Похитители фальсифицировали отчеты, согласно которым все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.