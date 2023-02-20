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ФСБ сообщила о задержании 34 человек по делу о хищении более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

В Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержано 34 человек по делу о хищении более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда, передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ РФ. Хищениями занимались действующие и бывшие сотрудники учреждения, добавили в службе.

По сведениям силовиков, с 2019 по 2021 год участники ОПГ организовали незаконные перерасчеты пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Деньги перечислялись на банковские счета республиканского филиала «Почты России» и затем обналичивались. Похитители фальсифицировали отчеты, согласно которым все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Силовики провели 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в двух республиках и российской столице.

На сегодняшний день Пенсионного фонда в прежнем виде не существует. С 1 января его объединили с Фондом социального страхования — теперь это Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС).

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Пенсионный фонд РФФСБПочта РоссииФонд социального страхования РФ
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