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Oligarkh выпустили трек «Весна», вдохновленный предстоящей масленичной неделей

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:00

Oligarkh выпустили турбо-хардкор-фолк композицию «Весна», вдохновленную предстоящей масленичной неделей.

По словам участников электронной группы, песня, как и Масленица, символизирует похороны зимы, победу над тьмой, перерождение через огонь и ритуальный транс.

«И если самый языческий, дикий и экстатический праздник смог пережить христианство и советскую власть, то и весна сможет», — подчеркивают они.

В ноябре 2022 года Oligarkh выпустили лонгплей «Крамола». Всего в дискографии группы четыре альбома, включая коллаборации с Децлом, группой «25/17», Найком Борзовым, группой Gena, Thomas Mraz и ремейки «Гражданской обороны» и «Химеры».

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