Oligarkh выпустили трек «Весна», вдохновленный предстоящей масленичной неделей

В ноябре 2022 года Oligarkh выпустили лонгплей «Крамола». Всего в дискографии группы четыре альбома, включая коллаборации с Децлом, группой «25/17», Найком Борзовым, группой Gena, Thomas Mraz и ремейки «Гражданской обороны» и «Химеры».