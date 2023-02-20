Джо Байден приехал в Киев и объявил о новом пакете военной помощи Украине

Джо Байден без предварительного анонса прибыл в Киев. Фотографии и видео с американским президентом в украинской столице опубликовали местные СМИ.
На видеокадрах Байден вместе с Зеленским идут по Михайловской площади, пока на заднем фоне звучат звуки сирены: на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Главы государств, как сообщают украинские СМИ, возложили цветы к мемориалу памяти украинцев, погибших в военном конфликте.
«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал в телеграм-канале Зеленский.
Тем временем на сайте Белого дома появилось сообщение Байдена, приуроченное к его поездке в украинскую столицу. В нем президент США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, о котором будет объявлено во вторник.
Украине передадут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, «чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок». Кроме того, на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против российских элит и компаний.
По информации The New York Times, Байден добирался в Киев на поезде из Польши, дорога заняла около часа. Его поездку не анонсировали по соображениям безопасности. Это первый визит Байдена на Украину в статусе действующего президента, в прошлый раз он посещал страну в 2020 году.