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Джо Байден приехал в Киев и объявил о новом пакете военной помощи Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 13:39

Джо Байден без предварительного анонса прибыл в Киев. Фотографии и видео с американским президентом в украинской столице опубликовали местные СМИ.

На видеокадрах Байден вместе с Зеленским идут по Михайловской площади, пока на заднем фоне звучат звуки сирены: на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Главы государств, как сообщают украинские СМИ, возложили цветы к мемориалу памяти украинцев, погибших в военном конфликте.

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит — очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал в телеграм-канале Зеленский.

Тем временем на сайте Белого дома появилось сообщение Байдена, приуроченное к его поездке в украинскую столицу. В нем президент США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, о котором будет объявлено во вторник.

Украине передадут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, «чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок». Кроме того, на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против российских элит и компаний.

По информации The New York Times, Байден добирался в Киев на поезде из Польши, дорога заняла около часа. Его поездку не анонсировали по соображениям безопасности. Это первый визит Байдена на Украину в статусе действующего президента, в прошлый раз он посещал страну в 2020 году.

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