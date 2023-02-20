Джо Байден приехал в Киев и объявил о новом пакете военной помощи Украине

По информации The New York Times, Байден добирался в Киев на поезде из Польши, дорога заняла около часа. Его поездку не анонсировали по соображениям безопасности. Это первый визит Байдена на Украину в статусе действующего президента, в прошлый раз он посещал страну в 2020 году.