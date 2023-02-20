В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Заксобрание Новосибирской области приняло в окончательном чтении законопроект об отмене выборов мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово. Об этом сообщает «Интерфакс».
49 из 65 депутатов проголосовали за инициативу, 12 проголосовали против, 1 воздержался, а еще 3 не голосовали.
Против законопроекта на заседании заксобрания высказались представители КПРФ и «Новых людей», единороссы и члены ЛДПР поддержали отмену выборов.
Теперь глав Новосибирска и Кольцово будут назначать местные советы депутатов. Они будут выбирать из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой сформирует губернатор Новосибирской области.
На последних выборах в Новосибирске мэром города был избран лидер местного отделения КПРФ Анатолий Локоть. Его срок полномочий истечет в 2024 году.
В октябре 2022 года прямые выборы мэра отменили в Томске. Среди городов-миллионников выборы градоначальника остались только в Москве и Петербурге. Также граждане могут напрямую избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря и Улан-Удэ.