В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

В октябре 2022 года прямые выборы мэра отменили в Томске. Среди городов-миллионников выборы градоначальника остались только в Москве и Петербурге. Также граждане могут напрямую избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря и Улан-Удэ.