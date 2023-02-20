Бастрыкин раскрыл число уголовных дел о фейках про армию и высказался об уехавших звездах

Кроме того, Бастрыкин сказал, что был поражен масштабом разрушений Мариуполя, обвинив, однако, в них «украинских националистов»: «Я видел, что из себя представлял Мариуполь после боев, когда украинские националисты использовали жилые здания для оборудования огневых точек и казарм. Масштаб разрушений города можно сравнить разве что со Сталинградом в годы Великой Отечественной войны».