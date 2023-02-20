Бастрыкин раскрыл число уголовных дел о фейках про армию и высказался об уехавших звездах

В России возбуждено 152 дела по уголовной статье о фейках про Российскую армию, к ответственности привлечено 136 лиц. Об этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС.
Он отметил, что в суд передано 53 уголовных дела о фейках про военных, вынесено 16 приговоров.
«Наказание за эти деяния действительно очень суровое. Но такой подход продиктован временем, и многие явно недооценивают общественную опасность подобных преступлений. Ведь ложная информация о действиях вооруженных сил может навредить не только конкретным гражданам, но и интересам государства, общественной безопасности. Поэтому установленные законодателем санкции новых статей УК РФ вполне оправданны», — считает Бастрыкин.
Также он заявил, что за девять лет конфликта от действий украинской стороны пострадали почти 14 тыс. жителей Донбасса, из которых 5 тыс. убиты.
Кроме того, Бастрыкин сказал, что был поражен масштабом разрушений Мариуполя, обвинив, однако, в них «украинских националистов»: «Я видел, что из себя представлял Мариуполь после боев, когда украинские националисты использовали жилые здания для оборудования огневых точек и казарм. Масштаб разрушений города можно сравнить разве что со Сталинградом в годы Великой Отечественной войны».
В этом же интервью глава СК рассказал, что ведомство планирует амнистировать людей, осужденных по политическим мотивам в присоединенных территориях, когда эти территории еще признавались Россией частью Украины.
На вопрос, как он относится к известным людям, уехавшим за рубеж и выступающим против военной операции, Бастрыкин заявил: «когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из‑за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес Российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя».
После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о российской армии, так и административное — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.
За неоднократную дискредитацию армии, а также дискредитацию, которая причинила вред здоровью или стала причиной массовых беспорядков, тоже положена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
В октябре прошлого года министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев говорил, что в России завели 100 уголовных дел о фейках про армию и 4500 административных — о ее дискредитации.