Минтранс попросил регионы выделить парковки для электросамокатов

Их попросили интегрировать СИМ в транспортную систему — в частности, обеспечить необходимое число парковок в местах общего пользования (на тротуарах, пешеходных дорожках, рядом со станциями метро). Кроме того, Минтранс предложил мотивировать граждан на использование СИМ в качестве альтернативы общественному и личному автотранспорту при передвижении на расстояние до 5 километров.