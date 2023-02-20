Минтранс попросил регионы выделить парковки для электросамокатов

Минтранс попросил региональные власти создать условия для безопасного и комфортного использования гражданами средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес и других. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства чиновникам на местах.
Их попросили интегрировать СИМ в транспортную систему — в частности, обеспечить необходимое число парковок в местах общего пользования (на тротуарах, пешеходных дорожках, рядом со станциями метро). Кроме того, Минтранс предложил мотивировать граждан на использование СИМ в качестве альтернативы общественному и личному автотранспорту при передвижении на расстояние до 5 километров.
Ведомство попросило региональные власти разработать план интеграции на весенне-осенний период. Для этого им поручили назначить ответственных лиц из числа чиновников.
Рекомендации содержатся в письме, в котором Минтранс разъясняет местным властям новую редакцию правил ПДД. Она, в частности, запрещает передвигаться на электросамокатах и гироскутерах быстрее 25 километров в час, обязывает их водителей переходить по пешеходному переходу пешком, запрещает пользоваться СИМ людям младше 14 лет и дает пешеходам приоритет при совместном движении.