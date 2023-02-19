В Крыму национализировали имущество украинских бизнесменов на десятки миллиардов рублей

По его оценке, стоимость присвоенных объектов составляет десятки миллиардов рублей. Он отметил, что после оценки имущества его выставят на торги. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи объектов пойдут на нужды участников военной операции на Украине.