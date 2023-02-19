В Крыму национализировали имущество украинских бизнесменов на десятки миллиардов рублей

В Крыму власти национализировали около 700 объектов украинских предпринимателей и политиков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.
Имущество конфисковали в том числе у Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и Сергея Таруты. «Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое», — отметил Константинов.
По его оценке, стоимость присвоенных объектов составляет десятки миллиардов рублей. Он отметил, что после оценки имущества его выставят на торги. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи объектов пойдут на нужды участников военной операции на Украине.
В конце октября 2022 года Аксенов поручил провести национализацию имущества людей и организаций, «связанных с киевским режимом». В частности, он говорил, что в собственность крымских властей перейдет крупнейший судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский цементный завод.