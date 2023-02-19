Из зоопарка Нью-Йорка улетела сова и поселилась в парке. Птицу пытались поймать, но потом передумали

«Это восхитительно. Он совершил замечательный переход от совы в неволе к жизни в дикой природе намного быстрее, чем кто‑либо мог ожидать. Он сам ловит добычу. Он продолжает летать все лучше и лучше. Кажется, ему там [на свободе] нравится», — сказал Дэвид Барретт, ведущий блоги о птицах в районах Манхэттен, Бруклин и Бронкс.