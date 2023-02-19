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Из зоопарка Нью-Йорка улетела сова и поселилась в парке. Птицу пытались поймать, но потом передумали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:42

В течение двух недель сова, сбежавшая из зоопарка в нью-йоркском Центральном парке, избегала поимки. Зоологи боялись, что филин по кличке Флако не сможет прокормить себя, но опасения не оправдались. Об этом пишет The Guardian.

В первые дни вольной жизни Флако не видели за едой. Но когда он начал откашливать мех и кости, следящие за ним работники зоопарка удостоверились, что птица сможет прокормить себя как минимум городскими крысами.

Руководство зоопарка временно свернуло операцию по возвращению Флако в неволю, но следить за ним не перестанут. «Мы должны быть готовы, если он проявит какие‑либо признаки затруднений или бедствия», — сказали там.

Флако оказался вне зоопарка после того, как вандалы проделали дыру в его вольере. Далеко от Центрального парка филин не улетел: сначала он отправился на Пятую авеню, где его пыталась поймать полиция, после этого прилетел на каток.

Поиски Флако начались 2 февраля. Работники зоопарка заманивали птицу приманкой и записями криков филина. Беглец проявил интерес, но не поддался на уловку.

«Это восхитительно. Он совершил замечательный переход от совы в неволе к жизни в дикой природе намного быстрее, чем кто‑либо мог ожидать. Он сам ловит добычу. Он продолжает летать все лучше и лучше. Кажется, ему там [на свободе] нравится», — сказал Дэвид Барретт, ведущий блоги о птицах в районах Манхэттен, Бруклин и Бронкс.

Флако было меньше года, когда он приехал в зоопарк Центрального парка в 2010 году. Совы в основном живут поодиночке и общаются с другими животными только во время сезона размножения.

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